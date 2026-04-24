阪神・藤川球児監督（４５）が２３日、不調で２軍調整中の及川にカムバックを促した。「そのうち戻してこないと。本当は、彼はここでパフォーマンスを出して是非を問われるべき選手だから」。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）は、昼前から降り続く雨で今季２度目の中止。指揮官は三塁ベンチに座り、グラウンドを見つめながら中継ぎ左腕を思った。昨季は１２球団最多６６試合に登板して防御率０・８７。ＮＰＢ新記録の１８試合連続ホー