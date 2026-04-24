阪神・藤川球児監督（４５）が２３日、自身の経験を踏まえた指導者論を説明した。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）は雨天中止。三塁ベンチに腰を下ろし「本当の優しさは厳しく言ってあげることなんですよね。だけど、それがなかなか難しい時代でしょ？昨今は。でも、厳しく追及されることで彼らは一番成長していくんです。自分は選手としてそれで成長したし。中ではちゃんとやっているので。内側で」と熱く語り始めた。現役時代は阪