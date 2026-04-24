第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で日大は総合１０位となり、１２年ぶりにシード権を獲得した。３年連続予選会敗退から箱根１２度優勝の古豪を再建したのが、５月で就任４年目を迎える新雅弘監督（６５）だ。岡山・倉敷高を全国高校駅伝３度の優勝に導いた名将は、速さよりも強さを重んじた土台づくりを徹底。学生の主体性を重んじた独自の調整法で復活に導いた。１期生の新エース候補・山口彰太、新主将の聡太の双子兄弟（と