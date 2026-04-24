◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２３日・マツダスタジアム）広島・小園が本来の打撃を見せ始めた。２点ビハインドの５回２死二塁で左前打。左翼・赤羽の好返球もあり得点にはつながらなかったが、今季最長の５戦連続安打をマークした。さらに８回先頭で右前打を放ち今季初マルチだ。「気持ちです。いい感じに力が抜けたのかな」。２戦連続完封負けでワースト借金６と苦しい状況が続く中、３月のＷＢＣにも出場した看