◆パ・リーグ西武３―４ソフトバンク（２３日・ベルーナドーム）超積極打法で知られるソフトバンク・牧原大の９９１日ぶりの２四球が先制＆決勝点につながった。５回先頭の四球で出塁すると、近藤の適時二塁打で先制の得点。同点の７回１死では２四球目を選ぶと、再び近藤の犠飛で勝ち越しのホーム。チームの連敗を３で止める陰のヒーローとなった。昨季は７四球で史上初めてひとケタ四球の首位打者となった。複数四球は２３