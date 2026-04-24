女子ツアー５勝の青木瀬令奈（３３）＝リシャール・ミル＝が５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１で７１位となり、日本の男子ツアー出場の女子で史上初めてアンダーパーを記録した。ドライバーで８０ヤード近く劣る飛距離をショットの精度でカバー。これまで９人が挑戦し突破できなかったイーブンパーの壁を越えた。ツアー未勝利の中西直人（３７）＝国際スポーツ振興協会＝が９バーディーの６３をマークして