阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が２３日、今季初めて１軍に合流した。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止となり、出場選手登録は見送られたが「やります、やります、頑張ります。それ以上ない」とシンプルなフレーズに力を込めた。２月の沖縄キャンプは、若手やベテラン中心の具志川組スタート。開幕後も２軍で１６試合に出場して打率２割９分、２本塁打、５打点と結果を残してきた。２０１８年から３年連続ゴールデン・グラ