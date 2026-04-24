中日・大野雄大投手（３７）が２３日、泥沼に沈むナインに、発破をかけた。チームは６連敗で４勝１７敗の最下位。借金は１３に膨らんだ。「こんなチーム状況でも、足を運んでくれる人たちのためにも、勝たないといけない。藤嶋選手会長が言ったことを、みんなに思い出してほしい」と呼びかけた。春季キャンプ前日のミーティングで、藤嶋は「１人ひとりが、リーダーの気持ちでやっていこう」と訓示した。その言葉が響いた左腕は