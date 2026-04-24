来月1日に開幕するバレーボール大同生命SVリーグ男子チャンピオンシップ（CS）進出会見が23日、都内で行われた。2連覇が懸かるサントリーはレギュラーシーズン（RS）40勝4敗と圧倒的な強さで1位通過。エース兼主将で日本代表の高橋藍（24）は「せいろ蒸し」中心の食事改革で切れの増した攻撃で2連覇へけん引する決意を示した。王者を支えるアタッカーが不敵に笑った。「最近、せいろ蒸し始めました」。新たな食事法で昨季12〜1