◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）6試合連続弾の歴史的一発を狙うホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。初回1死の第1打席は空振り三振だった。前日の5試合連続でメジャー新人最長タイ記録と、史上7人目の球団最長タイ記録を打ち立て、24試合目の10号到達は球団&日本選手最速となっ