アメリカのトランプ政権は、中国を拠点とする組織などがアメリカの最先端AI技術を盗み取るため大規模な活動を展開していると非難しました。ホワイトハウスの科学技術政策局は23日、各省庁にあてた局長名のメモを公開しました。その中では、主に中国を拠点とする外国の組織がアメリカの最先端AI技術を盗み取るため、数万のアカウントを使って「産業規模の活動」を行っていると指摘。「アメリカの研究開発を弱体化させ、機密情報にア