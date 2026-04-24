アメリカのメディア大手、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、23日に行われた臨時株主総会でパラマウント・スカイダンスによる買収提案を承認したと発表しました。買収額は1100億ドル、およそ17兆円規模です。映画や動画配信サービス、それに報道など、幅広い分野を手掛ける巨大複合メディアが誕生します。今後は、市場における競争への影響をめぐる審査で、規制当局がどのような判断を下すかが焦点となります。ワーナーとパ