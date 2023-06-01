札幌・中央警察署は23日、傷害の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（29）を逮捕しました。男は2026年2月23日午前2時ごろから午前7時半ごろまでの間、札幌市中央区南5条西2丁目の飲食店などが入るビル内の店前通路や踊り場で、27歳の女性に複数回足蹴りをするなどの暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。警察によると2人は元交際相手で、女性は暴行によって下腹部に全治3か月のけがを負ったということです。警察による