北海道・函館中央警察署は23日、脅迫の疑いで函館市に住む無職の少女（18）を逮捕しました。少女は2025年10月14日から22日までの間、3回にわたりSNSアプリのステータスメッセージ欄に、知人の男子高校生（17）を名指しして「ぶっ殺す」などと投稿し、生命・身体に危害を加える旨の脅迫をした疑いです。警察によると2026年3月1日、本人が警察署に相談して、少女を逮捕したということです。警察の調べに対して少女「あま