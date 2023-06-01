【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）は２３日の臨時株主総会で、同業のパラマウント・スカイダンスによる買収案を賛成多数で承認した。買収額は負債を含めて総額１１００億ドル（約１７・５兆円）。規制当局の審査を経た上で、９月末までの手続き完了を目指している。パラマウントがＷＢＤの株式を１株あたり３１ドルで取得し、完全子会社化する。ＷＢＤは米ナスダック市場