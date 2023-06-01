G1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）は24日から3日間、松戸競輪場でナイター開催される。初日はガールズグランプリ2025の1〜3位と選考期間内の獲得賞金上位の7人による12R「ティアラカップ」がメインだ。世界の佐藤には逆らえない。香港帰りで調整不足は否めないが、そんなものはお構いなし。あまりに力が違い過ぎる。内に包まれることや、よほどのアクシンデントがない限り力でねじ伏せる。焦