NY株式23日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均49246.94（-243.09-0.49%） ナスダック24382.02（-275.55-1.12%） CME日経平均先物58970（大証終比：-170-0.29%） 欧州株式23日終値 英FT100 10457.01（-19.45-0.19%） 独DAX 24155.45（-39.45-0.16%） 仏CAC40 8227.32（+70.89+0.87%） 米国債利回り 2年債 3.821（+0.023） 10年債 4.322（+0.020） 30年債 4.918