ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は4日目を迎える。地元・広島出身の石丸秀典記者が入魂の取材でとびっきりの狙いの選手を見つける「超イイ値」のコーナーで、準優出へ連勝条件の柴田光を指名した。柴田は絶好枠が巡ってきた3日目9R。柴田はコンマ12とまずまずの仕掛けながら、笠原のツケマイを浴び6着。白星はつかめなかった。悔いの残る一戦だった。「恥ずかしいです。差されないように回