お笑い芸人・おいでやす小田（47）が23日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）に出演。華があって憧れている芸人を告白した。今回は「前髪ぱっつんチェンジ」企画が放送され、小田が出演して大胆なイメチェンに挑戦。出演を決意した経緯については「地味とか華がないってずっと言われ続けたので」と明かした。これを受け、ナインティナインの岡村隆史から「憧れている芸人さんは?華があるというか