ラグビー・リーグワンで26〜27年シーズンから適用される選手登録規定について、独占禁止法に違反するとして公正取引委員会に申告した海外出身の神戸所属選手が23日、神戸市内での練習後に取材に応じた。日本国籍を取得している元日本代表のPR中島イシレリ（36）は「裏切られた思い」と話した。新規定では日本で義務教育期間の6年以上を過ごすなどの条件を満たさなければ、従来より海外出身選手は出場に制限がある登録区分とな