松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が開幕する。昨年ガールズグランプリ2着の尾崎睦（41＝神奈川）。今年は26走して着外なし、5Vとさすがの安定感を示している。ビーチバレーで日本一になった超アスリートは強くなることに妥協がない。「梅川さんとずっと練習をさせてもらっていて、分からないことや気になることがあったら聞いている。サトミナ（佐藤水菜）にも伊豆に