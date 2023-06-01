名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」は2日目を迎える。注目は12Rだ。機動力上位の中釜が4分戦をあっさり制圧か。地元勢が食らいついて中近決着。和泉の動きが良かった。上田は先手を取ってこそ。＜1＞高橋和也平野君が冷静でしたね。番手での1着だったけど直前練習から感じは良かった。中釜君へ。＜2＞上田尭弥自力で。＜3＞和泉尚吾真鍋（智寛）君が落車して大川君の先行1車みたいになったので、