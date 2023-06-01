ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は4日目を迎える。注目は10Rだ。柴田のコース取りがカギを握る。しかしF後の中島を含めて誰も緩めるとは思えず、枠なりと想定した。軸は坪井。大崩れのない走りで1周1Mを先取りする。平田は初手から差しに構えて。中島が展開を捉えて迫るか。コースは遠くても上平は地の利も味方につけての追い上げを目指す。＜1＞坪井康晴エンジン差があった。天気が良く