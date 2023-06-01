礼真琴が主演を務め、東京・大阪・福岡にて5〜8月上演されるブロードウェイミュージカル『BOOP! The Musical』より、礼が“ベティーちゃん”に扮装した日本版ビジュアルが解禁された。【動画】ベティーちゃんが白黒アニメからカラフルな現代に飛び出す！『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』メイキング1930年代に米国で誕生したアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」。日本では「ベティちゃん」として長く