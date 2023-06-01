7月8日に大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』日本ラウンド（TBS系で男女全試合を生中継）の応援サポーターに、timelesz・原嘉孝が就任することが決まった。【写真】原嘉孝、クールにバレーボールを見つめるカットも公開！原は中学・高校時代はバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務め、青春を注いだ。また、バレーボール男子日本代表初となるドキュメンタリー映画『GRIT −