ドイツの強豪ドルトムントが今夏来日し、7月29日にC大阪とハナサカで、8月1日にFC東京とMUFG国立でプレシーズンマッチを開催することが23日、分かった。ドルトムントの来日は、C大阪と対戦した24年以来2年ぶり。ドイツ代表DFシュロッターベックらフルメンバーでの来日が予定されているという。FC東京の国際親善試合は17年7月のドイツ遠征でアウクスブルク、マインツと対戦して以来。今夏開幕の新シーズンを前に、ドイツの名門