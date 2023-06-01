23日のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）で、シークレットゲストがついに明かされた。芸能界の「タクロウ」が集結する「タクロウWEEK」の最終日。20日はGLAYのTAKURO、21日は辰巳琢郎、22日は昨年のM―1グランプリの王者・たくろうは事前に発表されていたが、23日のゲストは登場まで明かされていなかった。リスナーからさまざまな予想が飛び交う中、正解はものまねタレントのHEY！たくちゃん（本