大相撲の春巡業が23日、東京都府中市で行われ、小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）は幕内・王鵬らと16番取った。稽古中には部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）のスマホ動画で足の運びを入念にチェック。高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）ら親方衆から足の指で砂をつかめていないと指摘され、楯山親方も「これまで気づかなかったが、足の指が立っていた。逆にその状態で活躍しているのだから、伸びしろは大きいよ」と説明