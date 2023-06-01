浦和のスコルジャ監督が25日の横浜M戦に向けてオンライン取材に応じた。6連敗中で3勝8敗の東地区7位に低迷。首位・鹿島との勝ち点差は17まで開いた。目標に掲げた優勝は絶望的となる中、次戦はMFサヴィオが出場停止。それでも指揮官は負傷離脱していたFW小森、MF松尾、MFグスタフソンの実戦復帰が近いことを好材料に挙げ「次の試合に勝つことが目標。できるだけいい順位を目指す。希望を持てない状況ではない」と前を向いた。