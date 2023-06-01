◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。登板翌日で休養日の可能性もあったが、出場となったことについてロバーツ監督が「私が起用したかったし、彼も状態がいいよ言っていた。今日は勝たないといけないし、彼が最善の選択だ。（翔平は）出塁は