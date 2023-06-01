フィリーズが２３日（日本時間２４日）、タイワン・ウォーカー投手（３３）を解雇した、と発表した。２０２３年にメッツからＦＡで４年総額７２００万ドル（約１１５億円）でフィリーズ入り。移籍１年目こそ１５勝をマークしたが、その後は３勝、５勝。今季は５試合に登板（先発４試合）し１勝４敗、防御率９・１３だった。昨季地区優勝したフィリーズは今季、１０試合目まで６勝４敗だったものの、その後は２勝１２敗。現地