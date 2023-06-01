◇ACLE決勝町田―アルアハリ（2026年4月25日ジッダ）ACLEは25日に決勝が行われ、大会初出場で優勝を狙うFC町田ゼルビアは前回王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。23日に滞在中のサウジアラビアからオンラインで取材に応じ、黒田剛監督は「ついにここまで来たかという気持ち。後悔なく戦いたい」と意気込んだ。青森山田高の監督時代に全国高校選手権優勝3度、全国高校総体制覇2度を誇るなどトーナメントの戦