実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が22日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に水曜MCとして生出演。政府が今月に支援プログラムを決定した就職氷河期世代についての私見を述べた。就職氷河期世代とは、主に1970年〜1984年頃に誕生した世代で、新卒時にバブル崩壊の影響で採用が急激に減少した。約1700人いるとされる。ひろゆき氏は「僕らは就職氷河期の一番悪い時代。大卒の半分も就職できなかった」