ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）が、ＴＢＳ系で放送される「バレーボールネーションズリーグ２０２６」の応援サポーターに就任したことが２３日、分かった。同リーグは７月８日に日本ラウンドが開幕する。原は中高でバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務めた“排球児”。青春を注いだスポーツなだけに「身の引き締まる思い」とし、「少しでもチームの魅力が伝わるように熱量を上げて応援し