岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は、2日目も鎮圧には至りませんでした。おととい午後に発生した岩手県大槌町の山林火災は、きのうまでに小鎚と吉里吉里の2か所で少なくともおよそ201ヘクタールを焼失しました。きのうも朝からヘリによる消火のほか、地上からの放水が行われましたが、鎮圧には至りませんでした。場所によっては水が届かないところもあり、斜面に積もった枯れ葉をくわを使ってひっくり返すなど厳しい活動を強