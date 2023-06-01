timelesz 原嘉孝が、7月8日に大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』（TBS系）の応援サポーターに就任した。 （関連：新着MVランキング：timelesz、“4分間”の決意表明オーディションを経て辿り着いた8人の感謝と愛） TBSでは、同リーグの日本ラウンド男女全試合を生中継する（BS-TBSでは6月4日からスタートする海外ラウンドの日本戦男女全試合を