5月から8月にかけて、東京・東急シアターオーブ、大阪・梅田芸術劇場メインホール、福岡・博多座の3都市にて上演される、礼真琴主演の『BOOP！The Musical ブープ！ザミュージカル』の扮装ビジュアルが公開された。 参考：礼真琴、CULEN所属への決意と“元宝塚”の自負「安定に衝撃を与え続ける」第2章の幕開け 本作は、日本では「ベティーちゃん」の愛称で親しまれ、時代を超えて世