エールディヴィジ 25/26の第31節 イーグルスとＡＺの試合が、4月24日01:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。 イーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはrion ichihara（DF）、イサク・イェンセン（MF）、メックス・メールディンク（FW）らが先発に名