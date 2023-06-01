【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの原嘉孝がバレーボールネーションズリーグ応援サポーターに就任した。 ■学生時代キャプテンを務めた経験もある原嘉孝がこの夏、日本代表選手たちを“熱く”全力応援 TBSでは、7月8日から大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』の日本ラウンド男女全試合を放送（BS-TBSでは6月4日からスタ