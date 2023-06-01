timeleszの原嘉孝（30）がバレーボールの国際大会ネーションズリーグの応援サポーターに就任した。中高時代はバレーボール部に所属しミドルブロッカーとしてプレー。キャプテンも務めており「学生時代の自分が聞いたらとても喜ぶと思います」とコメントした。「点差が開いてしまった時などは選手のメンタル面の重要性も痛感しています」と経験者ならではの共感がある。「だからこそ僕は客席から熱い言葉で少しでも会場をホット