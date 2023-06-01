元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が23日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）に出演。フリーに転身したばかりの初給与への大きな期待を覗かせる場面があった。今回は「前髪ぱっつんチェンジ」企画が放送され、岩田が出演して大胆なイメチェンに挑戦。フリーに転身したばかりで、売れっ子になるチャンスをつかみたいという岩田は「田中みな実さんとか、あざと可愛いみたいなキャラクター