【ワシントン共同】トランプ米大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた合意を巡り、イランに残された時間は少ないと交流サイト（SNS）に投稿した。米軍の港湾封鎖が成果を挙げているとし「事態はさらに悪化する」と警告した。