レギュラーシーズンを5位で終えた新潟アルビレックスBBは24日から敵地で同4位だった岡山とのプレーオフ準々決勝（2戦先勝方式）に臨む。19日の埼玉戦を欠場したPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）は痛みを押しながらもチームの勝利のために戦う決意を示した。18日の埼玉戦で左足を負傷。翌19日の第2戦も出場したかったが「プレーオフもあるから休んだ」と明かす。攻守における大黒柱は「まだ痛みもあるけど、プレーオフだから