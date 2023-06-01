元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、ミュージカル「ＢＯＯＰ！ＴｈｅＭｕｓｉｃａｌブープ！ザミュージカル」（５月２７日〜６月２１日まで東京・東急シアターオーブ）で演じる「ベティーちゃん」こと「ベティーブープ」の扮装（ふんそう）写真を２３日、初公開した。宝塚でダンス、歌唱力、演技力の三拍子そろった「令和のトップ・オブ・トップ」と称された逸材が世界的キャラクターになりきった。退団後初の