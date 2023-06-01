ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）が、ＴＢＳ系で生中継される「バレーボールネーションズリーグ２０２６」（日本ラウンドは７月８〜１９日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）の応援サポーターに就任したことが２３日、分かった。ｔｉｍｅｌｅｓｚの元気印が今夏、バレーボール男女日本代表を熱烈応援する。原は、中高時代にバレーボール部でミドルブロッカーとしてプレーし、キャプテンを務めた経験者。今年１月に公開された、男子日本