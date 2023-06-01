今年開催されるバレーボール唯一の国際大会、ネーションズリーグ（6月3日〜8月2日）の応援サポーターに、アイドルグループ、timeleszの原嘉孝が就任することが24日、発表された。女子日本代表は6月4日にフランスと、男子日本代表は同10日にウクライナとそれぞれ初戦を戦う。7月8日には日本ラウンド（第3週、Asueアリーナ大阪）が開幕する。【写真を見る】timeleszの原嘉孝がバレーボールネーションズリーグ応援サポーターに就任！7