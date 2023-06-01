8人組グループ・timeleszの原嘉孝が、バレーボール日本代表選手の熱量を届けるTBS系列『バレーボールネーションズリーグ2026』の応援サポーターに就任。これに伴い、原のコメントが公開された。【写真】かっこいい！日本代表Tシャツを着用してサーブを打ちそうな原嘉孝原は、中学・高校時代はバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務め、青春を注いだ経験を持つ。また、バレーボール男子日本代