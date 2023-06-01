timelesz原嘉孝（30）が「バレーボールネーションズリーグ2026」（日本ラウンド7月8日開幕）の応援サポーターに就任することが23日、分かった。今年開催されるバレーボール唯一の国際大会。日本バレー史上初の兄妹同時主将として注目を集めた石川祐希（30）真佑（25）率いる男女日本代表が、世界の強豪国に挑む。原は中学・高校時代はバレー部でミドルブロッカーとしてプレーし、キャプテンも務めた。ドキュメンタリー映画「GRIT