イランメディアは23日、イランがホルムズ海峡を通過する船舶から初めて通航料を受け取ったと伝えました。イランのファルス通信は、イラン当局が事実上封鎖しているホルムズ海峡を通過した船から初めて通航料を受け取り、中央銀行に入金されたと報じました。ただ、具体的な金額やどの国の船だったのかなど、詳細は明らかにされていません。通航料についてファルス通信は、船が運ぶ貨物の種類や量、リスクの程度を考慮して決められ、