EU（ヨーロッパ連合）は23日、ウクライナへの900億ユーロ、日本円で16兆円規模の融資の実行を正式に承認しました。EUのヨーロッパ理事会は23日、キプロスで開かれる非公式首脳会議を前に、ウクライナへの900億ユーロ、日本円で16兆円規模の融資実行やロシアへの新たな制裁を正式に承認しました。承認された融資は、今後2年間のウクライナの資金需要の3分の2に相当し、国内の財政支援や防衛産業への投資に活用される見通しで、将来